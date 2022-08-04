Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 млн доларів з тимчасово окупованих територій півдня нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили ланцюжок причетних - від зрадників, які підписали дозволи на вивезення українського зерна до усього екіпажу 10 суден РФ, які транспортують награбоване.

СБУ вже повідомила про підозру очільнику окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому, самопроголошеному виконувачу обов’язків мера міста Бердянськ Олександру Сауленку та "директору" Бердянського морського порту Володимиру Стельмаченку.

Зрадників підозрюють в колабораціонізмі, пособництво Росії, порушенні законів та звичаїв війни.

На майно та корпоративні права Балицького та його сім’ї накладено арешт на суму понад 149 млн грн. Серед затриманої власності є 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться на Київщині.

"СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області", - додають в службі.

Всім іншим учасникам злочину невдовзі оголосять про підозри.

Псевдомер Сауленко спільно з "директором" Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком керували вивезенням зі складів та завантаженням зерна на морське судно "Zhibek Zholy" під прапором РФ.

Також РФ залучала морські судна під прапорами Росії та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев" та "LAODICEA".

"Незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Туреччина, Єгипет та Ліван відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна", - повідомляють в СБУ.

Встановлено ще 5 іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з портів тимчасово окупованої України. На них теж планують накласти арешт.