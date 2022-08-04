Від зрадників до екіпажів суден: СБУ викрила причетних до викрадення 650 тис. тонн українського зерна на понад $200 млн
СБУ встановила причетних до вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад $200 млн з тимчасово окупованих Херсонщини і Запоріжжя
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 млн доларів з тимчасово окупованих територій півдня нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили ланцюжок причетних - від зрадників, які підписали дозволи на вивезення українського зерна до усього екіпажу 10 суден РФ, які транспортують награбоване.
СБУ вже повідомила про підозру очільнику окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому, самопроголошеному виконувачу обов’язків мера міста Бердянськ Олександру Сауленку та "директору" Бердянського морського порту Володимиру Стельмаченку.
Зрадників підозрюють в колабораціонізмі, пособництво Росії, порушенні законів та звичаїв війни.
На майно та корпоративні права Балицького та його сім’ї накладено арешт на суму понад 149 млн грн. Серед затриманої власності є 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться на Київщині.
"СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області", - додають в службі.
Всім іншим учасникам злочину невдовзі оголосять про підозри.
Псевдомер Сауленко спільно з "директором" Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком керували вивезенням зі складів та завантаженням зерна на морське судно "Zhibek Zholy" під прапором РФ.
Також РФ залучала морські судна під прапорами Росії та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев" та "LAODICEA".
"Незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Туреччина, Єгипет та Ліван відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна", - повідомляють в СБУ.
Встановлено ще 5 іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з портів тимчасово окупованої України. На них теж планують накласти арешт.
- Нагадаємо, 30 червня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.
- Журналіст Імран Усеїнов розповів, що окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти в Туреччині, в яких юрисдикція турецької влади є обмеженою.
- На Дніпропетровщині 30 червня росіяни спричинили руйнування та знищили склад із 40 тоннами зерна в Зеленодольській громаді.
- В Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу повідомили, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.
- 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден — ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Міністерство оборони Туреччини у вівторок увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН.
- Корабель успішно оглянули члени багатосторонньої групи, і він відбув у порт призначення у Лівані.
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