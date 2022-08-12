Про це інформує Служба безпеки України.

Колишнього працівника правоохоронних органів, під час перетину російського кордону у 2019 році, завербували співробітники ФСБ. Після інструктажу зловмисника перевели в "режим очікування".

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ, на зв’язок з ворожим агентом вийшов його російський "куратор" і поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України", - йдеться в повідомленні.

За виконання завдань агента обіцяли вивезти в Росію й оформити громадянство.

СБУ затримала зрадника. Під час обшуку у помешканні виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємної листування з представником спецслужб РФ, а також протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції.

Агенту повідомили про підозру та тримають під вартою.

"За сукупністю вчинених злочинів, йому загрожує довічний строк позбавлення волі", - роз'яснюють правоохоронці.

9 серпня Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.

Правоохоронці викрили усіх зрадників, які почали працювати в "МВС" РФ на тимчасово окупованому Запоріжжі, із них 17 вже оголосили підозру.

Раніше на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді екснардепу та депутатці з ОПЗЖ.

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