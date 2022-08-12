Коригував обстріли Харківської ОДА і ще сімох цивільних об'єктів: СБУ затримала завербованого Росією експравоохоронця
Затримали агента, за "наводкою" якого окупанти стріляли по будівлі Харківської адміністрації та ще сімох цивільних об’єктах
Про це інформує Служба безпеки України.
Колишнього працівника правоохоронних органів, під час перетину російського кордону у 2019 році, завербували співробітники ФСБ. Після інструктажу зловмисника перевели в "режим очікування".
"Після початку повномасштабного вторгнення РФ, на зв’язок з ворожим агентом вийшов його російський "куратор" і поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України", - йдеться в повідомленні.
За виконання завдань агента обіцяли вивезти в Росію й оформити громадянство.
СБУ затримала зрадника. Під час обшуку у помешканні виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємної листування з представником спецслужб РФ, а також протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції.
Агенту повідомили про підозру та тримають під вартою.
"За сукупністю вчинених злочинів, йому загрожує довічний строк позбавлення волі", - роз'яснюють правоохоронці.
- 9 серпня Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.
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- Раніше на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді екснардепу та депутатці з ОПЗЖ.
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