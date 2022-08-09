"Зливав" окупантам розвіддані та плани ЗСУ: в харківському управлінні СБУ виявили російського агента
Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ
Про це повідомляє СБУ.
"За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб. Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.
В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.
За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.
Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" - після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.
"Як би не намагалась РФ плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні – це стало одним із головних пріоритетів Служби. Адже ефективна робота із виявлення ворожих агентів та колаборантів не лише дозволяє врятувати сотні й тисячі життів, але й загалом наближує нашу перемогу. І очищення СБУ – один із важливих напрямків такої діяльності. Усіх зрадників чекає сурове покарання!" – підкреслив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.
Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Викриття злочинної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
- Нагадаємо, правоохоронці викрили усіх зрадників, які почали працювати в "МВС" РФ на тимчасово окупованому Запоріжжі, із них 17 вже оголосили підозру
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