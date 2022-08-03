Планував стати гауляйтером РФ: СБУ затримала помічника чинного нардепа на Черкащині

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Відомо, що затриманий депутат Черкаської міськради очолював фракцію "ОПЗЖ" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа.

"Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що з однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.

"Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України", - повідомляє СБУ.

Після того як депутат зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США.

У СБУ не називають прізвища затриманого, але відомо, що фракцію "ОПЗЖ" у Черкаській міській раді до її заборони очолював Олександр Замирайло. У березні він заявив про припинення своєї політичної діяльності в цій партії у себе в facebook-сторінці.

Офіс генерального прокурора України повідомляє, що за процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури депутату повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, а також запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

2 серпня СБУ в Миколаєві затримала агента, який здавав ворогу позиції ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого були зруйновані будівлі.

3 серпня СБУ затримала дніпрянина, який співпрацював з російськими спецслужбами й передавав дані про дислокацію українських військових, а також надсилав координати стратегічних об'єктів Дніпропетровської області.

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