Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у телеграмі.

За даними прокуратури, затриманий дніпрянин здавав представникам ФСБ Росії інформацію про розташування українських військових і виказував стратегічні об’єкти Дніпропетровщини.

"Чоловік на виконання завдань представників ФСБ Росії збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації військових підрозділів ЗСУ, переміщення військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області. Інформатор передавав дані, фото та відеофіксацію через месенджер Telegram. При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для здійснення артилерійських чи авіаударів", - пише пресслужба Офісу ГП.

Також повідомляється, що чоловіка затримали під час виконання чергового завдання спецслужб Росії. Правоохоронці під час обшуку транспортного засобу вилучили у підозрюваного мобільний телефон, через який він і поширював інформацію ворогу.

"У своїх "доповідях" він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію. Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними СБУ, чоловік працює на одній з приватних охоронних фірм Дніпра. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дніпрянина через месенджер завербував співробітник ФСБ.

Керівництво Дніпропетровської обласної прокуратури повідомило жителю Дніпра про підозру у державній зраді (стаття 111, ч. 2 КК України).

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