Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Чоловіки були залучені представником армії РФ до конфіденційного співробітництва. Вони збирали розвідувальні дані щодо місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, кількості їхнього особового складу, місць дислокації, а також кількості військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Світлини та відео зловмисники відправляли ФСБ на закриті канали електронного зв’язку.

У СБУ припускають, що розвідку оборонних рубежів Сумщини проводили для подальшого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуків затриманих виявили телефони та банківські картки, на які ті отримували гроші за передачу даних.

Нині двом чоловікам вже повідомлено про підозру за фактом державної зради. Також за клопотанням слідчого і прокурора суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без застави.

30 липня російський агресор 5 разів обстріляв територію Сумської області, убив одну людину, поранив іще двох і пошкодив будинки.

31 липня, на Сумщині російська армія знищила понад 10 могил, пошкодила лінії електропередачі й 5 домогосподарств, сталася пожежа на фермі.

Впродовж 31 липня військові РФ обстріляли прикордонні громади Сумщини з різних видів зброї. Внаслідок обстрілу зайнялося поле, знищено близько 25 гектарів пшениці.

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