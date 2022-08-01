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Головна війна з Росією На Сумщині через ворожі обстріли вигоріло 25 гектарів пшениці

На Сумщині через ворожі обстріли вигоріло 25 гектарів пшениці

1 серпня, 2022 понедiлок
01:04
війна з Росією На фото поле, яке вигоріло

Впродовж 31 липня військові РФ обстріляли прикордонні громади Сумщини з різних видів зброї. Внаслідок обстрілу зайнялося поле, знищено близько 25 гектарів пшениці

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Білопільська громада: опівдні розпочалися обстріли околиць одного із сіл громади, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії і мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди.Наслідки ворожих обстрілів: знищено два цивільні легкові автомобілі, пошкоджена територія фермерського господарства, загорілося поле. Близько 25 гектарів пшениці знищено вогнем росіян", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, вдень росіяни також обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів та артилерії.

"Били по території Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Постраждала природа нашої області та приміщення дослідного відділення", - сказав він.

Також майже 30 вибухів зафіксували на території Краснопільської громади.

"Краснопільська громада: о пів на третю росіяни відкрили вогонь з артилерії. Усього було три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Загалом майже 30 прильотів по околицях трьох сіл", - повідомив голова ОВА.

За інформацією військової адміністрації, травмованих немає. 

  • 30 липня російський агресор 5 разів обстріляв територію Сумської області, убив одну людину, поранив іще двох і пошкодив будинки.
  • Сьогодні, 31 липня, на Сумщині російська армія знищила понад 10 могил, пошкодила лінії електропередачі й 5 домогосподарств, сталася пожежа на фермі.

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