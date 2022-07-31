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Росія 5 разів обстріляла Сумщину з мінометів і артилерії. Зафіксовано 80 прильотів

31 липня, 2022 неділя
00:52
війна з Росією

За день, 30 липня, російський агресор 5 разів обстріляв територію Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 5 разів, було понад 80 прильотів. Втрати та руйнування: інформація уточнюється", - написав Живицький.

Після 15:00 Великописарівська громада Сумщини відчула 12 прильотів із російських САУ.

В районі 16:00 відбувся мінометний обстріл Білопільської громади − 18 прильотів. Після 17:00 стався вже артобстріл - 7 прильотів.
Артилерійські удари повторились після 20:00 - близько 8 прильотів.

Середино-Будська громада постраждала через роботу російської артилерії і 36 прильотів.

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