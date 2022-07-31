Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Близько 5:30 росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів", - зазначив він.

Російські снаряди влучили в місцеву ферму, внаслідок чого на ній вирує пожежа. Інформацію про постраждалих та інші руйнування.

30 липня російський агресор 5 разів обстріляв територію Сумської області. Зафікували понад 80 "прильотів".

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