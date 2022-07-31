Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів: загорілася ферма
На Сумщині 31 липня окупанти обстріляли Миропільску громаду з артилерії й мінометів, унаслідок чого загорілася ферма
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Близько 5:30 росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів", - зазначив він.
Російські снаряди влучили в місцеву ферму, внаслідок чого на ній вирує пожежа. Інформацію про постраждалих та інші руйнування.
- 30 липня російський агресор 5 разів обстріляв територію Сумської області. Зафікували понад 80 "прильотів".
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