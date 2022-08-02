Про це інформує Служба безпеки України.

"Контррозвідники СБУ затримали мешканця міста Миколаїв, який ініціативно збирав та поширював у російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Інформація, яку передавав зрадник ворогу, використовувалася для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті - зруйновано декілька таких будівель.

Правоохоронці повідомили коригувальнику про підозру за поширення інформації про розміщення Збройних Сил України та військові, цивільні об’єкти. Йому обирають запобіжний захід.

Зраднику загрожує позбавлення волі до 12 років.

СБУ встановлює всіх причетних осіб.

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