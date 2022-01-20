Погрожував підірвати себе та 10-річну доньку: в Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"20 січня о 2-й ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від 35-річного чоловіка. Він повідомив, що замінував двері квартири й погрожував підірвати себе із 10-річною донькою, якщо не приїде його колишня дружина. На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші екстрені служби", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після тригодинних перемовин із чоловіком поліцейські зайшли у квартиру, а чоловік у той час тримав у руках ніж. Під час огляду помешкання вибухових пристроїв не виявили, утім вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату.



"Правопорушника, який був у стані сп’яніння, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що франківець раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства", - пише пресслужба поліції.



Як відомо, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) та ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.



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