Про це сказав колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану генерал Альнур Мусаєв у етері Еспресо.

Він зауважив, що РФ неодноразово погрожувала вдарити по "центрах ухвалення рішень" в Україні. Нова заява Сергія Шойгу пов'язана з усвідомленням того, що тимчасово окупований Крим перебуває під загрозою, адже в промові він відокремив Крим від Бєлгорода, Курська.

"Це ж російські території, проте саме якщо на Крим полетить, то застосують ці удари, які й раніше застосовували. На мій погляд, це акт визнання того, що на фронті справи зовсім кепські. Попри всі їхні заяви, що вони знищують тисячі бронетехніки й решта, промайнуло розуміння, що вони очікують утрату Криму. Й оці постійні погрози - ядерні, по центрах ухвалення рішень - пов'язані з (поки що не казатиму, що з панікою) розумінням, що все йде абсолютно на користь України", - наголосив він.