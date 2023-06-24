Погрози РФ про нові удари по Україні - визнання кепських справ на фронті, - генерал Мусаєв
Погрози міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нові атаки на Україну свідчать про невдачі Росії на фронті й усвідомлення загрози для Криму
Про це сказав колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану генерал Альнур Мусаєв у етері Еспресо.
Він зауважив, що РФ неодноразово погрожувала вдарити по "центрах ухвалення рішень" в Україні. Нова заява Сергія Шойгу пов'язана з усвідомленням того, що тимчасово окупований Крим перебуває під загрозою, адже в промові він відокремив Крим від Бєлгорода, Курська.
"Це ж російські території, проте саме якщо на Крим полетить, то застосують ці удари, які й раніше застосовували. На мій погляд, це акт визнання того, що на фронті справи зовсім кепські. Попри всі їхні заяви, що вони знищують тисячі бронетехніки й решта, промайнуло розуміння, що вони очікують утрату Криму. Й оці постійні погрози - ядерні, по центрах ухвалення рішень - пов'язані з (поки що не казатиму, що з панікою) розумінням, що все йде абсолютно на користь України", - наголосив він.
- 20 червня Сергій Шойгу пригрозив ударами по ентрах ухвалення рішень, якщо Україна використає ракети HIMARS і Storm Shadow для атак на РФ і Крим.
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