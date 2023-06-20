Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Він стверджує, що РФ "має інформацію", нібито Україна збирається використати зазначені ракети для атак по території Росії та Криму. Шойгу також заявив, що використання цих ракет означатиме "втягування" у війну США та Великої Британії.

"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування США та Великобританії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах прийняття рішень на території України", - заявив міністр оборони РФ.