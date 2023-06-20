Шойгу заявив, нібито ЗСУ планують атакувати ракетами HIMARS і Storm Shadow РФ і Крим, та пригрозив ударами по "центрах прийняття рішень"
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пригрозив ударами по "центрах прийняття рішень", якщо Україна використає ракети HIMARS і Storm Shadow для "атак" на РФ та Крим
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Він стверджує, що РФ "має інформацію", нібито Україна збирається використати зазначені ракети для атак по території Росії та Криму. Шойгу також заявив, що використання цих ракет означатиме "втягування" у війну США та Великої Британії.
"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування США та Великобританії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах прийняття рішень на території України", - заявив міністр оборони РФ.
- 11 травня британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
- 16 травня CNN із посиланням на анонімні джерела писало, що Україна вже почала застосовувати ракети великої дальності.
- 24 травня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що ЗСУ вже застосовують ракети великої дальності Storm Shadow.
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