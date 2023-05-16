Україна вже почала застосовувати ракети великої дальності, - CNN
Збройні сили України застосували ракети великої дальності "Storm Shadow", надані Великою Британією, проти російських цілей
Про це повідомляє CNN, з посиланням на джерела.
Українські війська почали використовувати ракети великої дальності "Storm Shadow", надані Великою Британією, для ударів по російських цілях, повідомили CNN у вівторок двоє американських і західних чиновників, знайомих із цією справою.
Речник Міноборони України відмовився від коментарів.
Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль.
- 9 травня стало відомо, що Велика Британія готується відправити до України ракети Storm Shadow, здатні вражати цілі на відстані до 300 км.
- 11 травня британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет.
- 15 травня Макрон заявив, що у рамках нового пакету допомоги Франція передасть Україні ракети великої дальності.
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