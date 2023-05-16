Україна вже почала застосовувати ракети великої дальності, - CNN

Про це повідомляє CNN, з посиланням на джерела.

Українські війська почали використовувати ракети великої дальності "Storm Shadow", надані Великою Британією, для ударів по російських цілях, повідомили CNN у вівторок двоє американських і західних чиновників, знайомих із цією справою.

Речник Міноборони України відмовився від коментарів.

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль.