Резніков підтвердив, що ЗСУ вже застосовують ракети великої дальності Storm Shadow
Міністр оборони України Олексій Резніков 24 травня підтвердив, що ЗСУ вже застосовують ракети великої дальності Storm Shadow, які передала Велика Британія
Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.
"У нас була можливість потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", – заявив Резніков.
Варто зазначити, що дальність ураження цих ракет – до 300 кілометрів, що дозволить працювати по цілях на всій окупованій території, аж до Кримського мосту.
- 16 травня CNN із посиланням на анонімні джерела писала, що Україна вже почала застосовувати ракети великої дальності.
- 11 травня британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
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