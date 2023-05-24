Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

"У нас була можливість потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", – заявив Резніков.

Варто зазначити, що дальність ураження цих ракет – до 300 кілометрів, що дозволить працювати по цілях на всій окупованій території, аж до Кримського мосту.