Похресниці Путіна анулювали навчальну візу у Швейцарії, - Медведчук

Про це він сказав в інтерв'ю підсанкційному телеканалу UkrLive.

Політик зазначив, що його донька навчалася в Україні, а після вступила до Женевського університету. За словами Медведчука, спершу вона отримала навчальну візу та у 2021 році мала їхати на навчання.

Проте за два дні до виліту, запевняє він, його доньці повідомили, що візу анулювали.

"Західний світ і тут виявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму", - заявив Медведчук.



Його донька є похресницею Володимира Путіна і Світлани Медвєдєвої.