Похресниці Путіна анулювали навчальну візу у Швейцарії, - Медведчук
Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що його доньці не видали візу для навчання в університеті Женеви
Про це він сказав в інтерв'ю підсанкційному телеканалу UkrLive.
Політик зазначив, що його донька навчалася в Україні, а після вступила до Женевського університету. За словами Медведчука, спершу вона отримала навчальну візу та у 2021 році мала їхати на навчання.
Проте за два дні до виліту, запевняє він, його доньці повідомили, що візу анулювали.
"Західний світ і тут виявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму", - заявив Медведчук.
Його донька є похресницею Володимира Путіна і Світлани Медвєдєвої.
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