Поки Лукашенко при владі, Білорусь завжди буде загрозою для Європи та України, - білоруський опозиціонер Латушко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Не потрібно недооцінювати слова Лукашенка про ядерну зброю на території Білорусі. Якщо Лукашенко про щось говорить, то намагається цього досягнути. Я чудово знаю цю людину. Ця людина дуже мстива і він завжди досягає своїх негативних цілей. Він займався політичними вбивствами та репресіями суспільства. Тому не слід ставитися до цих слів, як просто до його риторики", - пояснив Латушко.

Білоруський опозиціонер наголосив, що в Європі ніяк не реагують на дії Лукашенка.

"Звісно реалізувати свої плани без Росії він не зможе. Я б не виключав того, що ядерна зброя зʼявиться на території Білорусі найближчим часом. Їм плювати на міжнародні домовленості. Тому сьогодні в обличчі Лукашенка ми бачимо ядерного шантажиста. Це проблема для Європи. І Захід дозволяє Лукашенку робити те, що він робить. Це стратегічна помилка європейців. Є маса інструментів, щоб покарати Лукашенка. Проте вони нічого не роблять. Саме тому, поки Лукашенко буде при владі, Білорусь буде залишатись загрозою для Європи та України", - додав він.

26 серпня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані таким чином, щоб нести ядерну зброю

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