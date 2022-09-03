"Поки мене не вигнали": Кадиров йде у "безстрокову відпустку"
Підконтрольний Росії керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що почав думати про звільнення з посади
Про це повідомив підконтрольний Кремлю керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у телеграмі.
"Друзі, сьогодні дізнався, що я, виявляється, "довгожитель" серед діючих керівників суб'єктів РФ. Я й сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив на безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте та зрозумієте", - пише Кадиров.
Також у відеозверненні Кадиров заявив, щоб його не вигнали, він має піти вчасно.
"Мій час теж настав, поки мене не вигнали. Я вже старий, колись був молодим і недосвідченим, і зараз лишився недосвідченим", - сказав він.
- СБУ заочно повідомила про підозри у воєнних злочинах і агресивному веденні війни Рамзану Кадирову, Даніілу Мартинову та Хусейну Межидову.
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