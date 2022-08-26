Україна оголосила Кадирову та двом його поплічникам підозри у воєнних злочинах і агресивній війні

Про це повідомили в телеграмі СБУ.

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку трьох окупантів. Один із них - Рамзан Кадиров, голова Чеченської республіки РФ.

Було задокументовано, що Кадиров з лютого по березень 2022 року особисто керував розробкою та плануванням операцій чеченських підрозділів, а також віддавав накази та слухав доповіді їхніх керівників.

СБУ оголосила йому підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: планування, розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437), вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110); виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році (ч. 3 ст. 436-2)

Підозру також оголошено першому поплічнику Кадирова Даніілу Мартинову, за чиїми наказами 5 березня в Бородянському психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням окупанти узяли в заручники 500 людей (пацієнтів і персонал), замінували підходи до будівлі та перетворили її на вогневу позицію.

Другий поплічник Кадирова, Хусейн Межидов, із 25 лютого до 13 березня віддав накази захопити та незаконно утримувати у підвалах багатоповерхівок Гостомеля близько 200 людей. Серед них були жінки, похилі й діти. Дехто не витримував жахливих умов і помирав. "Ховали" прямо у підвалах.

Їх обох звинувачують за ч. 1 ст. 438 ККУ в утриманні цивільних та порушенні правил поводження з ними, а також у використанні мирного населення як "живого щита". Хусейна Межидова також окремо звинувачують у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів.

Також підозру оголосили другу Кадирова Апті Алаудінову, секретарю ради безпеки Чечні.

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