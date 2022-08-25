Командував кадировцями на Луганщині: секретарю ради безпеки Чечні заочно повідомили про підозру
СБУ повідомила про підозру секретарю ради безпеки Чеченської республіки Апті Алаудінову, під командуванням якого кадировці захоплювали населені пункти Луганщини за принципом випаленої землі
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ національної безпеки України з боку секретаря ради безпеки Чеченської республіки Апті Ароновича Алаудінова.
Задокументовано, що у березні-квітні 2022 року він брав безпосередню участь у збройній агресії РФ та в захопленні територій України. Апті Алаудінов особисто перебував у зоні бойових дій на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і віддавав накази загону "ахмат". У результаті ці населені пункти Луганщини були окуповані ворогом за принципом випаленої землі.
Кремль оцінив "заслуги" чеченського командира, присвоївши йому зірку героя Росії, а фейковий уряд "ЛНР" удостоїв його звання героя "ЛНР".
Слідчі СБУ оголосили Алаудінову про підозру. Його місцезнаходження встановлюється.
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