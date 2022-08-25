Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ національної безпеки України з боку секретаря ради безпеки Чеченської республіки Апті Ароновича Алаудінова.

Задокументовано, що у березні-квітні 2022 року він брав безпосередню участь у збройній агресії РФ та в захопленні територій України. Апті Алаудінов особисто перебував у зоні бойових дій на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і віддавав накази загону "ахмат". У результаті ці населені пункти Луганщини були окуповані ворогом за принципом випаленої землі.

Кремль оцінив "заслуги" чеченського командира, присвоївши йому зірку героя Росії, а фейковий уряд "ЛНР" удостоїв його звання героя "ЛНР".

Слідчі СБУ оголосили Алаудінову про підозру. Його місцезнаходження встановлюється.

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