Політик висловив таку думку в етері Еспресо.

"Поки ми не визволимо наші землі, поки не виженемо окупанта, будь-які політичні дискусії щодо припинення вогню - це просто антиукраїнська риторика. Сьогодні ми успішно стримуємо наступ противника, на Харківщині ми переходимо в контрнаступ. І лише питання часу, коли ми зможемо розбити російську орду й зробити так, щоб вона тікала, як до цього з-під Києва, Чернігова й Сум - як говорять військові. І сьогодні мовою військових має говорити вся Україна", - зазначив Парубій.

Народний депутат додав, що його й наших захисників на передовій дуже дивують заяви про всеосяжне припинення вогню, коли російські війська досі перебувають в Україні.

"На мою думку, не існує ніякого політичного рішення, окрім того, що країна-агресорка Росія має вивести свої війська з території України. Мене, як і багатьох захисників України на передовій, дуже лякають думки, які останнім часом звучать як в Україні, так і від західних партнерів, що необхідне всеосяжне припинення вогню. Виникає питання: що вони мають на увазі, яке всеосяжне припинення вогню? Це означає, що ми маємо залишити в окупації Херсон. Немає ніякого політичного рішення, окрім того, щоб агресор покинув всю територію України", - зазначив Андрій Парубій.

Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії у війні станом на 24 травня: окупанти втратили близько 29 350 військових, 3194 бронемашини, 1302 танки.

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