Близько 29,3 тис. військових, 1302 танки і 205 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ у війні станом на 24 травня
З 24 лютого до 24 травня окупанти втратили близько 29 350 військових, 3194 бронемашини, 1302 танки
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни проти України і станом на 24 травня РФ втратила:
особового складу – близько 29350 (+150) окупантів;
танків ‒ 1302 (+9) од.;
бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од.;
артилерійських систем – 606 (+2) од.;
літаків – 205 (+1) од.;
безпілотників оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) шт.;
крилатих ракет – 112 (+2) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7) од.
Без змін за добу залишилися втрати Росії щодо реактивних систем залпового вогню - загалом ЗСУ знищило таких 201 од., кораблів та катерів - 13 од., спецтехніки - 43 од., а також гелікоптерів - 170 і засобів ППО - 93 од. загалом.
Найбільші втрати противник 23 травня поніс на Сєверодонецькому напрямку, додав Генштаб.
Нагадаємо, станом на 24 травня Генштаб ЗСУ бачить зростання загрози ракетних та авіаційних ударів по об’єктах України з території Білорусі, найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.
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