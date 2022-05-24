Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни проти України і станом на 24 травня РФ втратила:

особового складу – близько 29350 (+150) окупантів;

танків ‒ 1302 (+9) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од.;

артилерійських систем – 606 (+2) од.;

літаків – 205 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) шт.;

крилатих ракет – 112 (+2) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7) од.

Без змін за добу залишилися втрати Росії щодо реактивних систем залпового вогню - загалом ЗСУ знищило таких 201 од., кораблів та катерів - 13 од., спецтехніки - 43 од., а також гелікоптерів - 170 і засобів ППО - 93 од. загалом.

Найбільші втрати противник 23 травня поніс на Сєверодонецькому напрямку, додав Генштаб.

Нагадаємо, станом на 24 травня Генштаб ЗСУ бачить зростання загрози ракетних та авіаційних ударів по об’єктах України з території Білорусі, найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.

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