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"Краще за Америку й Європу": прем'єр Грузії Кобахідзе подякував силовикам за розгін мітингувальників

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
16:00
Світ Іраклі Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, після чергового розгону мітингувальників у Тбілісі, подякував міністрові внутрішніх справ та силовикам за "добре пророблену роботу"

Зміст

Про це повідомляє Sova.

"Дякую пану Вахтангу Гомелаурі, особисто йому та кожному поліцейському. Їхня роль в управлінні цими процесами була особлива і дуже важлива. Дякую кожному поліцейському за терпіння. Ми знаємо багато фактів того, що доводилося терпіти поліцейським у ці дні. Це була жахлива образа, страшні фізичні напади. Однак у підсумку МВС керувало процесами на вищому рівні, ніж американські та європейські стандарти", - заявив Кобахідзе.

За його словами, у Грузії ніколи не станеться "Нац-Майдан". Водночас він заявив про нібито скоординовані наперед акції протесту, а також про буцімто іноземне фінансування.

"Все це з'явилося цього року, під час весняних подій, і цими днями. Був скоординований та наперед написаний план, до реалізації цього плану було залучено іноземне фінансування. Саме тому деякі не хотіли ухвалення закону про прозорість, щоб фінансування революційних процесів у Грузії було розпливчастим", - заявив прем'єр.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

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Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

У ніч на 2 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести, спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
США
акції протестів
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