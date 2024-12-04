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Вербує в’язнів на війну проти України: кримінальному авторитету часів Януковича заочно повідомили про підозру

Катерина Ганжа
4 грудня, 2024 середа
16:38
Кримінал

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру кримінальному авторитету часів Януковича Армену Саркісяну, який переховується на тимчасово окупованій території Донеччини і вербує в’язнів на війну проти України

Зміст

Про це повідомили в Службі безпеки України. 

"Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини з боку Армена Саркісяна – кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігурант (відомий як Армен Горлівський) входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

"Після початку повномасштабної війни кримінальник отримав завдання від ФСБ – створити нове збройне формування для війни проти України", - розповіли в Службі безпеки.

Бойове угруповання, яке очолив Саркісян, отримало назву "окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ".

"Основу окупаційного формування становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини. Для вербування в’язнів російська спецслужба призначила Саркісяна так званим "смотрящим" за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини", - зазначили в СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, спочатку "АрБАТ" воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину для штурму позицій Сил оборони України.

"Крім цього, Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та будматеріалів для потреб окупантів на передовій", - додали в СБУ.

На підставі доказової бази слідчі Служби безпеки заочно повідомили Саркісяну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти й покарати зловмисника за злочини проти нашої держави.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Євгену Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
Донеччина
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