"Динамо" та "Олександрія" зіграли внічию у перенесеному матчі УПЛ

Про це повідомляє пресслужба Української Премʼєр-ліги.

Матч "Олександрія" - "Динамо" закінчився з рахунком 0:0. За статистикою господарі були ближчими до перемоги, проте у підсумку жодна з команд не забила.

Зустріч була важливою для боротьби за чемпіонство. "Динамо" та "Олександрія" мають по 37 очок і лідирують у турнірній таблиці УПЛ. "Шахтар" з 30 балами йде третім, у "гірників" є один матч у запасі.

Українська Премʼєр-ліга

1-й тур (перенесений матч)

4 грудня

"Олександрія" - "Динамо" 0:0