"Динамо" та "Олександрія" зіграли внічию у перенесеному матчі УПЛ
У перенесеному матчі 1-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию проти "Олександрії"
Про це повідомляє пресслужба Української Премʼєр-ліги.
Матч "Олександрія" - "Динамо" закінчився з рахунком 0:0. За статистикою господарі були ближчими до перемоги, проте у підсумку жодна з команд не забила.
Зустріч була важливою для боротьби за чемпіонство. "Динамо" та "Олександрія" мають по 37 очок і лідирують у турнірній таблиці УПЛ. "Шахтар" з 30 балами йде третім, у "гірників" є один матч у запасі.
Українська Премʼєр-ліга
1-й тур (перенесений матч)
4 грудня
"Олександрія" - "Динамо" 0:0
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