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Головна Світ "Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги України "мізерними"

"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги України "мізерними"

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
00:40
Світ Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що у порівнянні з Іраком та Афганістаном розміри допомоги України є "мізерними"

Зміст

Про це він заявив перед початком другого дня засідання міністрів оборони країн НАТО, передає Громадське радіо. 

"Є ілюзія, що ми не можемо якось забезпечити Україну всім необхідним. І тому ми просто копаємося в бруді, намагаючись знайти пару сотень мільйонів євро чи доларів на підтримку України. Але, якщо ви подивитеся на конфлікти, які були в недавньому минулому - візьмемо Афганістан та Ірак - ми витратили трильйони на ці війни. Тому, якщо порівнювати, скільки ми витратили на Україну, це мізер", -  сказав Ландсберґіс. 

На думку очільника МЗС Литви, позиція України за столом переговорів залежить від того, наскільки сильною вона зможе бути на полі бою. Він наголосив, що для того, щоб був мир, необхідні також гарантії безпеки. 

"Якщо ми хочемо, щоб в Україні був мир, іншого шляху немає. Нам доведеться надавати гарантії безпеки, і з нашої точки зору немає кращого, дешевшого способу надання гарантій безпеки, ніж фактичні гарантії безпеки НАТО за статтею 5", - підсумував Ландсберґіс. 

  • 18 листопада міністр закордонних справ Литви Габрієль Ландсбергіс під час засідання Ради глав МЗС країн ЄС у Брюсселі закликав переглянути стратегію перемоги України. На його думку, Україні потрібна нова стратегія, орієнтована на силу, а не на уникнення ескалації конфлікту.
Теги:
Новини
Україна
МЗС
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
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