"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги України "мізерними"

Про це він заявив перед початком другого дня засідання міністрів оборони країн НАТО, передає Громадське радіо.

"Є ілюзія, що ми не можемо якось забезпечити Україну всім необхідним. І тому ми просто копаємося в бруді, намагаючись знайти пару сотень мільйонів євро чи доларів на підтримку України. Але, якщо ви подивитеся на конфлікти, які були в недавньому минулому - візьмемо Афганістан та Ірак - ми витратили трильйони на ці війни. Тому, якщо порівнювати, скільки ми витратили на Україну, це мізер", - сказав Ландсберґіс.

На думку очільника МЗС Литви, позиція України за столом переговорів залежить від того, наскільки сильною вона зможе бути на полі бою. Він наголосив, що для того, щоб був мир, необхідні також гарантії безпеки.

"Якщо ми хочемо, щоб в Україні був мир, іншого шляху немає. Нам доведеться надавати гарантії безпеки, і з нашої точки зору немає кращого, дешевшого способу надання гарантій безпеки, ніж фактичні гарантії безпеки НАТО за статтею 5", - підсумував Ландсберґіс.