"Нам усім потрібна нова стратегія": очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС переглянути свій підхід до підтримки України

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви.

Ландсбергіс зазначив, що Україні потрібна нова стратегія, орієнтована на силу, а не на уникнення ескалації конфлікту.

"Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією", - додав дипломат.

Він зауважив, що нинішня стратегія виявилася неефективною після майже тисячі днів війни.

"Тисячоденна війна довела, що неможливо досягти миру за допомогою стратегії без ескалації", - наголосив він.

Нагадуємо, у Брюсселі 18 листопада проходить засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, однією з ключових тем якого є ситуація в Україні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приєднається до дискусії в режимі телеконференції. Наступного дня питання України буде обговорено на зустрічі міністрів оборони країн ЄС, де також візьме участь у форматі онлайн міністр оборони України Рустем Умєров.