"Нам усім потрібна нова стратегія": очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС переглянути свій підхід до підтримки України
У понеділок, 18 листопада, міністр закордонних справ Литви Габрієль Ландсбергіс під час засідання Ради глав МЗС країн ЄС у Брюсселі закликав переглянути стратегію перемоги України
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви.
Ландсбергіс зазначив, що Україні потрібна нова стратегія, орієнтована на силу, а не на уникнення ескалації конфлікту.
"Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією", - додав дипломат.
Він зауважив, що нинішня стратегія виявилася неефективною після майже тисячі днів війни.
"Тисячоденна війна довела, що неможливо досягти миру за допомогою стратегії без ескалації", - наголосив він.
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