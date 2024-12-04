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Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо російських чиновників, які причетні до депортації українських дітей

Катерина Ганжа
4 грудня, 2024 середа
21:36
Світ Держдеп США

Державний департамент Сполучених Штатів Америки запроваджує візові обмеження щодо п’яти російських чиновників, які причетні до примусової депортації, переміщення та ув’язнення українських дітей

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Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу.  

Зазначається, що багатьом із цих дітей змінили ідентичність і приховали їхнє походження. Також вони піддалися проросійській пропаганді та мілітаризації або були усиновлені російськими сім’ями. 

"Кремлівська влада створила безліч перешкод для повернення цих дітей в Україну.  Постійне нехтування Росією своїми міжнародно-правовими зобов'язаннями щодо надання інформації про місцезнаходження цих дітей робить їхнє безпечне повернення майже неможливим", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла тисячі українських дітей.  Їхня депортація – "цілеспрямована" і "систематична", підкреслили у відомстві.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти, щоб допомогти Україні в її зусиллях знайти і повернути своїх незаконно переміщених або депортованих дітей. Крім того, ми продовжуватимемо сприяти правосуддю для жертв і притягненню до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини в Росії", - додали у Державному департаменті США.

  • На початку жовтня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
злочини проти людяності
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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