Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо російських чиновників, які причетні до депортації українських дітей

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу.

Зазначається, що багатьом із цих дітей змінили ідентичність і приховали їхнє походження. Також вони піддалися проросійській пропаганді та мілітаризації або були усиновлені російськими сім’ями.

"Кремлівська влада створила безліч перешкод для повернення цих дітей в Україну. Постійне нехтування Росією своїми міжнародно-правовими зобов'язаннями щодо надання інформації про місцезнаходження цих дітей робить їхнє безпечне повернення майже неможливим", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла тисячі українських дітей. Їхня депортація – "цілеспрямована" і "систематична", підкреслили у відомстві.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти, щоб допомогти Україні в її зусиллях знайти і повернути своїх незаконно переміщених або депортованих дітей. Крім того, ми продовжуватимемо сприяти правосуддю для жертв і притягненню до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини в Росії", - додали у Державному департаменті США.