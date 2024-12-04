Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо російських чиновників, які причетні до депортації українських дітей
Державний департамент Сполучених Штатів Америки запроваджує візові обмеження щодо п’яти російських чиновників, які причетні до примусової депортації, переміщення та ув’язнення українських дітей
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу.
Зазначається, що багатьом із цих дітей змінили ідентичність і приховали їхнє походження. Також вони піддалися проросійській пропаганді та мілітаризації або були усиновлені російськими сім’ями.
"Кремлівська влада створила безліч перешкод для повернення цих дітей в Україну. Постійне нехтування Росією своїми міжнародно-правовими зобов'язаннями щодо надання інформації про місцезнаходження цих дітей робить їхнє безпечне повернення майже неможливим", - йдеться у повідомленні.
У Держдепі наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла тисячі українських дітей. Їхня депортація – "цілеспрямована" і "систематична", підкреслили у відомстві.
"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти, щоб допомогти Україні в її зусиллях знайти і повернути своїх незаконно переміщених або депортованих дітей. Крім того, ми продовжуватимемо сприяти правосуддю для жертв і притягненню до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини в Росії", - додали у Державному департаменті США.
- На початку жовтня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей.
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