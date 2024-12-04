Українських біженців потрібно заохочувати працювати або повертатися додому, – Шольц
Безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Багато хто з них перебуває на соціальних виплатах занадто довго
Про це 4 грудня в бундестазі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає NTV.
"Занадто багато з них перебувають тут уже так довго, що їм час починати працювати", – сказав Шольц і наголосив, що ФРН надає усі можливості для вивчення мови.
Однак, за словами канцлера, попередніх успіхів зі "стимулюванням зайнятості", які уряд запровадив із цією метою, недостатньо.
Шольц розповів, що про це він "дуже докладно" говорив із президентом України Володимиром Зеленським.
"Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі", – сказав політик.
- 28 липня генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн запропонував скасувати грошову допомогу біженцям, які офіційно не працюють, зокрема українцям.
- У вересні стало відомо, що в Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу. Так, у вересні 8,5 тис. українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або стали самозайнятими.
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