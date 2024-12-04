Посли ЄС не змогли домовитися про продовження переговорів щодо вступу Сербії у Євросоюз, - ЗМІ

Про це повідомив сербський мовник РТС із посиланням на "дипломатичні джерела".

Зазначається, що проти відкриття нового кластера в переговорах Сербії про вступ, як і раніше, виступають країни Балтії та Скандинавії, Нідерланди і Хорватія.

Основними причинами вони назвали недотримання Сербією зовнішньої політики ЄС і санкцій проти Росії, нечіткі геополітичні зобов'язання Белграда, проблеми із верховенством права та відносини з Косовом.

Своєю чергою прихильники подальшого руху Сербії до ЄС, серед яких є Угорщина, що головує в Раді Євросоюзу, вказують на висновок Єврокомісії, згідно із яким Белград відповідає технічним критеріям для відкриття кластера.

Зазначається, що рішення про відкриття кластера держави ЄС мають узгодити до міжурядової конференції, яка відбудеться 16-20 грудня.

За інформацією РТС, у ЄС обговорюють можливість проведення "політичної" міжурядової конференції, де делегації Сербії та ЄС обміняються політичними посланнями, а відкриття кластеру перенесуть на перший квартал 2025 року.