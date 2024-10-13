Сербія не проти вступити до БРІКС
Сербія розглядає приєднання до БРІКС як альтернативу вступу до Євросоюзу
Про це заявив віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін в інтерв'ю Berliner Zeitung.
За його словами, "було б безвідповідальним не вивчити всі можливості, включно з членством у БРІКС".
"Якщо БРІКС приваблює інші країни, наприклад, Емірати, Саудівську Аравію чи Туреччину, то чому б для Сербії мало бути інакше? Тож безсумнівно, що БРІКС став реальною альтернативою ЄС", - зазначив Вулін.
Він також додав, що Сербія обов'язково направить представника на саміт БРІКС у Казані.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
- Куба скерувала офіційний запит російському диктатору Володимиру Путіну щодо приєднання до БРІКС як країна-партнер.
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