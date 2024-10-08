Куба офіційно подала запит на отримання статусу країни-партнера БРІКС
Куба скерувала офіційний запит російському диктатору Володимиру Путіну щодо приєднання до БРІКС як країна-партнер
Про це повідомив генеральний директор із питань двосторонніх відносин МЗС Куби Карлос Перейра.
За його словами, країна скерувала офіційний запит до Володимира Путіна, оскільки РФ цьогоріч головує в БРІКС.
"Куба офіційно скерувала запит про приєднання до БРІКС як країна-партнер через послання президентові Росії Володимиру Путіну, який є головою групи, що консолідує як ключового гравця глобальну політику та надію країн Глобального півдня", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.
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