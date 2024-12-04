Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Захарової, видану для участі у зустрічі ОБСЄ

Про це поінформувала пресслужба МЗС Росії.

"Безпрецедентним випадком стало анулювання напередодні заходу вже виданої Мальтійським головуванням візи офіційному представнику МЗС Росії Марії Захаровій із формулюванням "через обставини, що не залежать від них", — ідеться у повідомленні.

Відомство пообіцяло, що рішенню скасувати візу Захаровій буде приділено "особливу увагу" під час зустрічі. Крім того, міністерство звинуватило "низку західних країн" у тому, що вони використовують майданчик ОБСЄ "у власних інтересах".

Сама Захарова у Telegram назвала рішення про анулювання візи "підступами західної гідри".

Варто зазначити, що в зустрічі на Мальті має намір узяти участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Там він планує двосторонні зустрічі з колегами.