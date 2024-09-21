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МЗС РФ: "Ми в жодних самітах брати участі не будемо"

Юлія Лаврук
21 вересня, 2024 субота
21:22
Війна з Росією Марія Захарова

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі у Саміті миру, але готова до обговорення "справді серйозних пропозицій"

Зміст

Про це повідомляє МЗС РФ.

На прохання журналістів прокоментувати слова президента Володимира Зеленського щодо того, що Україна готова бачити РФ на другому Саміті миру, Захарова відповіла, що Росія "у таких самітах не братиме участі".

"Але ми не відмовляємося від політико-дипломатичного врегулювання кризи, готові до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі", геополітичні реалії, що складаються, і сформульовану 14 червня Путіним відповідну ініціативу", - заявила пропагандистка.

Йдеться про заяву Путіна, що задля початку перемовин з РФ українська сторона має повністю відмовитися від Криму, а також від Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей й вивести звідти свої війська.

Крім цього, він хотів, щоб Україна не вступала в НАТО та мала "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус". Також він зазначав, що задля переговорів з РФ західні країни мають зняти усі санкції з Кремля.

Що передувало

Володимир Зеленський 20 вересня заявив, що Україна активно працює над планом Перемоги, зокрема, уже підготовлено три пункти та зазначив, що план у будь-якому форматі обговорюватиметься з Росією.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії - всі сказали, що Росія повинна бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.

Теги:
Світ
Україна
Росія
МЗС
Володимир Зеленський
Марія Захарова
переговори з РФ
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