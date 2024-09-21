План Перемоги вже обговорювався з у форматі онлайн, далі будуть зустрічі наживо, - Зеленський

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 вересня 2024 року, передає прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії - всі сказали, що Росія повинна бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.



Президент підкреслив, що Україна активно працює над планом Перемоги, зокрема, три пункти уже підготовлені. За його словами, відбулися зустрічі в онлайн-форматі щодо пунктів Формули миру за участі представників країн, які підтримали Формулу миру.

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"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - зазначив Зеленський.

Проте, на його думку, на сьогодні росіяни так і хочуть, просто продовжувати війну.