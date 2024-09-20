"Представимо США конкретний план, щоб наблизити справедливий мир", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація під час візиту до США представить "конкретний план, щоб наблизити справедливий мир"
Про це він сказав у вечірньому зверненні 20 вересня.
Президент зазначив, що Україна наразі готується до перемовин у США з президентом Джо Байденом, представниками обох партій у Конгресі, а також розраховує на зустрічі з обома кандидатами в президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
"Ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись - посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу", - заявив Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де представить Джо Байдену План перемоги та зустрінеться з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
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