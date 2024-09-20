"Представимо США конкретний план, щоб наблизити справедливий мир", - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні 20 вересня.

Президент зазначив, що Україна наразі готується до перемовин у США з президентом Джо Байденом, представниками обох партій у Конгресі, а також розраховує на зустрічі з обома кандидатами в президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

"Ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись - посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу", - заявив Зеленський.