Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 4 грудня

Про загрозу "шахедів" повідомляють Повітряні сили.

О 20:14 ПС попередили про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників для Сумської області. О 20:31 групу дронів фіксували на півночі області, курс південно-західний.

Станом на 20:47 повідомлялося про нові ворожі БПЛА на сході Сумської області, які рухалися західним і південно-західним курсом.

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