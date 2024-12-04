Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 4 грудня
Ввечері середи, 4 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди"
Про загрозу "шахедів" повідомляють Повітряні сили.
О 20:14 ПС попередили про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників для Сумської області. О 20:31 групу дронів фіксували на півночі області, курс південно-західний.
Станом на 20:47 повідомлялося про нові ворожі БПЛА на сході Сумської області, які рухалися західним і південно-західним курсом.
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