Чекати на припинення боїв в Україні для відновлення означає чекати надто довго, - спецпредставник США

Про це заступник держсекретаря США, в. о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Верма сказав на Конференції з відновлення України в Торонто, передає Укрінформ.

“Чекати на повне припинення бойових дій для прискорення економічного відновлення означає чекати надто довго. Ми сподіваємося, що наші партнери з приватного сектору будуть розвивати імпульс, який ми створили завдяки підтримці України державним сектором”, - сказав Верма.

Він наголосив, що потреби України величезні, але їм відповідають можливості.

"США, Канада, ЄС та інші партнери-однодумці швидко й тісно співпрацюють над підтримкою та пришвидшенням економіки України під час конфлікту й в майбутньому. Нам потрібна участь приватного сектору. Ми повинні діяти зараз, щоб розв'язати питання відновлення там, де це можливо – в енергетиці, транспорті, житловому будівництві тощо – і працювати в таких сферах, як страхування, підготовка проєктів і розвиток робочої сили, щоб скоротити проміжок між війною та повномасштабним відновленням”, - зазначив заступник держсекретаря США.

На переконання Верми, це буде розумно з точки зору бізнесу.

“Україна має необхідні ресурси, робочу силу та промисловість, аби досягти економічного успіху, а її майбутнє обернуте на захід, у ЄС”, - підсумував він.