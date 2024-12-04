Пісня Imagine Dragons стала саундтреком українського кіноальманаху "Війна очима тварин"

Про це розповіли в SOTA Cinema Group, які зняли кіно.

Автори кіноальманаху вважають, що пісня Imagine Dragons розширить аудиторію "Війни очима тварин" та посилить вплив сенсів для людей.

Зокрема, в одній з новел кіноальманаху, яка називається "Орел", знявся оскароносний актор Шон Пенн. У SOTA Cinema Group наголошують, що участь у проєкті світових зірок такого рівня підтверджує актуальність тем, що порушує "Війна очима тварин", для всього світу.

Фото: SOTA Cinema Group

Фото: SOTA Cinema Group

Фото: SOTA Cinema Group