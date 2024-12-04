Пісня Imagine Dragons стала саундтреком українського кіноальманаху "Війна очима тварин"
Саундтреком до українського кіноальманаху "Війна очима тварин" стала композиція американського гурту Imagine Dragons Burn Out
Про це розповіли в SOTA Cinema Group, які зняли кіно.
Автори кіноальманаху вважають, що пісня Imagine Dragons розширить аудиторію "Війни очима тварин" та посилить вплив сенсів для людей.
Зокрема, в одній з новел кіноальманаху, яка називається "Орел", знявся оскароносний актор Шон Пенн. У SOTA Cinema Group наголошують, що участь у проєкті світових зірок такого рівня підтверджує актуальність тем, що порушує "Війна очима тварин", для всього світу.
Фото: SOTA Cinema Group
Фото: SOTA Cinema Group
Фото: SOTA Cinema Group
- 16 вересня в Україні завершились зйомки кіноальманаху "Війна очима тварин", де зіграв голлівудський актор Шон Пенн, українські актори Марина Кошкіна, Андрій Лідаговський, Олександр Печериця, Андрій Ісаєнко та низка дебютантів.
- Кіно спершу покажуть на Берлінському кінофестивалі, після чого стрічку побачать українські глядачі.
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