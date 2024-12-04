Російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому вертольоту у Балтійському морі

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі країн НАТО в Брюсселі, пише Die Welt.

Бербок не надала жодних подробиць стосовно інциденту. Наразі невіомо, коли саме це відбулося, зазначають у виданні.

Автори також зауважили, що використання сигнальних боєприпасів є поширеним лише в надзвичайних ситуаціях.

За словами міністерки закордонних справ Німеччини, Балтійським морем завжди ходять кораблі, що підлягають санкціям Євросоюзу.

Бербок також оголосила про необхідність збільшення кількості патрулів та посилення спостереження за трубопроводами й кабелями передачі даних на тлі гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що в Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1173 км між Фінляндією та Німеччиною. Згодом ще один пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель виявили між Литвою та Швецією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пошкодження двох підводних кабелів зв'язку в Балтійському морі може бути диверсією.

Водночас слідчі підозрюють, що суховантаж Китаю Yi Peng 3 міг навмисно проволокти якір по дну Балтійського моря з метою пошкодити два кабелі звʼязку між Литвою, Фінляндією та Німеччиною.