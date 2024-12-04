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З початку доби на фронті відбулося 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 25 атак

Катерина Ганжа
4 грудня, 2024 середа
17:21
Війна з Росією війна з РФ, ЗСУ

З початку доби 4 грудня на російсько-українському фронті відбулося 119 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 25 атак ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

"Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 119 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні. 

Ситуація на основних напрямках 

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти п’ять разів штурмували у районі Вовчанська та Глибокого, українські захисники відбили чотири атаки росіян, ще один бій триває. 

На Куп’янському напрямку противник 12 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, десять боєзіткнень ще триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Точаться шість боїв. 

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районі Торецька, де Сили оборони відбивають чотири атаки.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 25 атак противника. Втрати ворога уточнюються. По Мирнограду ворог завдав авіаудару.

На Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 18 атак окупаційної армії, 12 атак тривають. 

На Времівському напрямку триває чотири атаки загарбників, всього за сьогоднішній день противник здійснив 10 спроб просунутися вперед поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів з займаних позицій.

На Курщині українські захисники відбили дванадцять атак загарбників, вісім боєзіткнень триває.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти продовжують завдавати обстрілів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі, застосовуючи наявні засоби.

  • У ніч проти середи, 4 грудня, російські війська випустили для атаки по Україні ударні безпілотники та ракету. Оборонцям неба вдалося знищити 29 ворожих БПЛА. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
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