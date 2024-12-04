Нічна атака по Україні: сили ППО збили 29 з 50 ворожих дронів
У ніч проти середи, 4 грудня, російські війська випустили для атаки по Україні ударні безпілотники та ракету. Оборонцям неба вдалося знищити 29 ворожих БПЛА
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 20:00 3 грудня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору Курської області, а також 50 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів з Приморсько-Ахтарська, Орла та Міллерова, що у РФ.
Станом на 09:00 4 грудня підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.
Ще 18 безпілотників локаційно втрачено, а 1 вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.
- Нагадаємо, увечері 3 грудня Росія запустила по Україні групи безпілотників. Згодом військові попередили також про ракетну небезпеку з північного сходу.
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