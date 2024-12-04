Нічна атака по Україні: сили ППО збили 29 з 50 ворожих дронів

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 20:00 3 грудня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору Курської області, а також 50 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів з Приморсько-Ахтарська, Орла та Міллерова, що у РФ.

Станом на 09:00 4 грудня підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.



Ще 18 безпілотників локаційно втрачено, а 1 вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.