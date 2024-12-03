Росія запустила по Україні групи безпілотників увечері 3 грудня

Про загрозу безпілотників і їхній рух повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

О 19:47 групу БПЛА зафіксували на півночі Чернігівської області. Вони рухалися південно-західним курсом.

О 20:38 група БПЛА на сході Харківської області рухалася на захід.

Уже о 21:04 група БПЛА на півночі й півдні Чернігівщини взяла курс на Чернігів та Київську область. А група дронів на сході й у центрі Харківської області - курс на Полтаву.

Трошки пізніше, о 21:07, Повітряні сили також помітили БПЛА, який рухався на Словʼянськ. Згодом він продовжив рух на західній околиці Словʼянська курсом на Краматорськ.

О 21:19 військові попередили про "Шахед", який летів на Чернігів.

О 21:55 БПЛА фіксували:

На заході, та північному сході Чернігівської області - курсом на Київщину

В центральній частині Сумщини - курсом на південь

На сході Полтавської області - курсом на захід

На півночі Харківської області - курсом на Кременчук.

О пів на одинадцяту вечора в українському небі фіксували такі ворожі безпілотники:

група на півночі Житомирщини рухалася на південь

група на південному заході Чернігівської області тримала курс на Київську область

група на півдні Сумщини прямувала на Полтавщину

група на півночі Полтавської області тримала курс на північний захід

група на півночі Дніпропетровської області прямувала на захід

БПЛА на Херсонщині тримав курс на Одещину

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