Росія запустила по Україні групи безпілотників увечері 3 грудня
Увечері вівторка, 3 грудня, Росія запустила по Україні групи безпілотників. Згодом військові попередили також про ракетну небезпеку з північного сходу
Про загрозу безпілотників і їхній рух повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
О 19:47 групу БПЛА зафіксували на півночі Чернігівської області. Вони рухалися південно-західним курсом.
О 20:38 група БПЛА на сході Харківської області рухалася на захід.
Уже о 21:04 група БПЛА на півночі й півдні Чернігівщини взяла курс на Чернігів та Київську область. А група дронів на сході й у центрі Харківської області - курс на Полтаву.
Трошки пізніше, о 21:07, Повітряні сили також помітили БПЛА, який рухався на Словʼянськ. Згодом він продовжив рух на західній околиці Словʼянська курсом на Краматорськ.
О 21:19 військові попередили про "Шахед", який летів на Чернігів.
О 21:55 БПЛА фіксували:
- На заході, та північному сході Чернігівської області - курсом на Київщину
- В центральній частині Сумщини - курсом на південь
- На сході Полтавської області - курсом на захід
- На півночі Харківської області - курсом на Кременчук.
О пів на одинадцяту вечора в українському небі фіксували такі ворожі безпілотники:
- група на півночі Житомирщини рухалася на південь
- група на південному заході Чернігівської області тримала курс на Київську область
- група на півдні Сумщини прямувала на Полтавщину
- група на півночі Полтавської області тримала курс на північний захід
- група на півночі Дніпропетровської області прямувала на захід
- БПЛА на Херсонщині тримав курс на Одещину
Новина доповнюється...
- Актуальне
- Важливе