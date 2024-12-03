Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини
Ввечері вівторка, 3 грудня, російські терористи обстріляли Сумську область
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 22:11.
Інших деталей ОВА поки не розголошує.
- Увечері вівторка, 3 грудня, Росія запустила по Україні також групи безпілотників. Згодом військові попередили також про ракетну небезпеку з північного сходу.
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