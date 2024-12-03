Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 22:11.

Інших деталей ОВА поки не розголошує.