ЗСУ 4 грудня зупинили спробу прориву росіян у Купʼянськ, - ЦПД

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Українські війська зуміли відбити спробу прориву в Куп‘янськ. Декілька одиниць техніки та піхота були знищені нашими силами.

"Зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення. Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - написав Коваленко.