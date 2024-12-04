ЗСУ 4 грудня зупинили спробу прориву росіян у Купʼянськ, - ЦПД
У середу, 4 грудня, російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ Харківської області
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Українські війська зуміли відбити спробу прориву в Куп‘янськ. Декілька одиниць техніки та піхота були знищені нашими силами.
"Зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення. Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - написав Коваленко.
- Російська окупаційна армія 4 грудня вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загинув цивільний.
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