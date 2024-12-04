Росія поцілила КАБом у житловий будинок у Куп'янську: загинула людина

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили КАБом по місту Куп'янськ. Армія РФ влучила у житловий будинок. На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув", - написав він.

За даними чиновника, дві жінки дістали гостру реакцію на стрес.

Унаслідок атаки РФ зруйновано або пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків.

"На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває", - поінформував очільник ОВА.