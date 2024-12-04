Росія поцілила КАБом у житловий будинок у Куп'янську: загинула людина
Російська окупаційна армія 4 грудня вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загинув цивільний
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили КАБом по місту Куп'янськ. Армія РФ влучила у житловий будинок. На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув", - написав він.
За даними чиновника, дві жінки дістали гостру реакцію на стрес.
Унаслідок атаки РФ зруйновано або пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків.
"На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває", - поінформував очільник ОВА.
- Раніше цього дня РФ атакувала Костянтинівку двома керованими авіабомбами, внаслідок чого дістали поранення щонайменше троє людей.
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