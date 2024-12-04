РФ атакувала Костянтинівку двома керованими авіабомбами: є поранені
Російська окупаційна армія 4 грудня атакувала Костянтинівку Донецької області двома керованими авіабомбами, внаслідок чого поранено щонайменше трьох людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Троє чоловіків отримали легкі поранення", - написав він.
За його даними, внаслідок атаки пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 підприємства, 3 лінії електропередачі й газогін.
Чиновник укотре закликав цивільних евакуюватися.
- РФ 3 грудня обстріляла Костянтинівку й Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини, ще 7 дістали поранення, в тому числі 3-місячне немовля.
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