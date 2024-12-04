Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ атакувала Костянтинівку двома керованими авіабомбами: є поранені

РФ атакувала Костянтинівку двома керованими авіабомбами: є поранені

Юлія Юліна
4 грудня, 2024 середа
16:36
Війна з Росією

Російська окупаційна армія 4 грудня атакувала Костянтинівку Донецької області двома керованими авіабомбами, внаслідок чого поранено щонайменше трьох людей

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Троє чоловіків отримали легкі поранення", - написав він.

За його даними, внаслідок атаки пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 підприємства, 3 лінії електропередачі й газогін.

Чиновник укотре закликав цивільних евакуюватися.

  • РФ 3 грудня обстріляла Костянтинівку й Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини, ще 7 дістали поранення, в тому числі 3-місячне немовля.
Теги:
Новини
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на президентських виборах США
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Автор Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США після заяви Трюдо, що мито на канадські товари у 25% зруйнує економіку країни
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 грудня
17:45
Alyona Alyona та Jerry Heil
Spotify та Apple Music показали, що слухали українці у 2024 році
17:40
Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений
17:38
Польща
У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"
17:36
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
"Динамо" та "Олександрія" зіграли внічию у перенесеному матчі УПЛ
17:29
ЗСУ
Збір на потреби 100-ї ОМБр
17:21
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 25 атак
17:16
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Ключовий конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа прийняв важливе рішення щодо майбутнього
17:01
Газпромбанк
Угорщина просить США зняти з російського Газпромбанку частину санкцій
16:38
Невиданий хіт з 90-х: EL Кравчук випустив пісню "Ангел", що не увійшла до альбому "Нічий" у 1997-му
16:38
Вербує в’язнів на війну проти України: кримінальному авторитету часів Януковича заочно повідомили про підозру
16:27
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї протестувальники закликають президента піти у відставку
16:18
Ексклюзив
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ
"Потужний, але дуже провальний рекрутинг": Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ
16:07
ЄБРР
Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд
16:05
окупанти
РФ наразі не проводить активних штурмів на Сіверському напрямку: в ОТУ "Луганськ" назвали причину
16:05
OPINION
"Фергі-тайм" для Банкової. Чи світять нам прориви у мирному плані Трампа?
15:54
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Україну ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
15:48
ЗСУ
У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель
15:44
Євробачення-2025: гурт NeonoeN з Чорногорії відмовився від участі у пісенному конкурсі
15:43
Оновлено
IRIS-T
У грудні очікуємо системи ППО від кількох партнерів, – Зеленський
15:38
Ексклюзив
На фронті не вистачає бійців, і ворог це відчуває, - командир екіпажу БПЛА Отченаш
15:37
грузія
У Грузії в офісах опозиції відбуваються обшуки: відомо про затримання
15:28
Таміла Ташева
Зеленський звільнив Ташеву з посади представника президента в Криму
15:25
Служба безпеки України
У Дніпрі затримали 5 підозрюваних в організації "ухилянтських схем"
15:18
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
РФ з 2022 року зруйнувала 330 тис. об’єктів нерухомості та інфраструктури України
15:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:51
Руслан Стефанчук
Стефанчук розповів, на що витратить 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"
14:44
Ексклюзив
НАТО
Військовий експерт Ступак пояснив, як вступ до НАТО може загрожувати безпеці України
14:41
Казино
Ліквідація КРАІЛ та створення нового уповноваженого органу: ВР проголосувала за посилення контролю на гральному ринку
14:34
російські військові окупанти
Росіяни намагаються закріпитися на острівній зоні біля Херсона: зібрали 300 катерів на лівобережжі, - ЗСУ
14:21
Ольга Василевська-Смаглюк
З січня пачка цигарок подорожчає приблизно на 40 грн, ставки на акцизи залежатимуть від курсу євро, - нардепка Василевська-Смаглюк
14:17
PR
Смартфон iPhone 16 – бездоганний стиль із інтелектуальними можливостями
14:02
Верховна Рада
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
14:00
OPINION
"Доктрина Трампа": Америка мусить перевірити Путіна на міцність
13:58
Ексклюзив
акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової
У Києві відбулася акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, затриманої в аеропорту Боснії та Герцоговини за запитом РФ
13:50
Андрій Сибіга
Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, - Сибіга
13:35
МАГАТЕ
Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ
13:29
Дональд Трамп
Без НАТО й окупованих територій: Reuters проаналізувало пропозиції радників Трампа щодо "мирного плану" для України
13:25
На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, які підпалили електропідстанцію на замовлення РФ
13:07
Ексклюзив
снаряди
"Це не крадіжка, це диверсія": майор запасу НГУ Гетьман про неякісні міни для ЗСУ
13:07
фотостудія
За порно не садитимуть, але стосується не всіх: що відомо про новий законопроєкт щодо контенту для дорослих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV