РФ обстріляла Костянтинівку: загинула людина, є поранені
Російська окупаційна армія 3 грудня здійснила артилерійський обстріл Костянтинівки Донецької області, внаслідок чого загинула людина, ще троє дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості", - написав він.
За його даними, внаслідок атаки пошкоджено три багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.
Філашкін закликав людей евакуюватися.
- 18 листопада армія РФ ударила зі ствольної артилерії по Костянтинівці, через що загинули дві людини й ще дві дістали поранення.
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