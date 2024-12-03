РФ обстріляла Костянтинівку: загинула людина, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості", - написав він.

За його даними, внаслідок атаки пошкоджено три багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.

Філашкін закликав людей евакуюватися.