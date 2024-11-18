РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені

Про це повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку - в зоні ураження опинились багатоквартирні будинки.

"Унаслідок ворожого удару від травм, несумісних з життям, загинули жінка та чоловік. Зазнали поранень ще один чоловік і жінка похилого віку. Їм надано медичну допомогу. Під час атаки потерпілі перебували на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, пошкоджено фасади житлових будинків та автомобілі.