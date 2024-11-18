РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
У понеділок, 18 листопада, російська окупаційна армія вдарила зі ствольної артилерії по Костянтинівці на Донеччині. Через це загинули двоє людей, стільки ж постраждали
Про це повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Офіс генпрокурора.
Зазначається, що росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку - в зоні ураження опинились багатоквартирні будинки.
"Унаслідок ворожого удару від травм, несумісних з життям, загинули жінка та чоловік. Зазнали поранень ще один чоловік і жінка похилого віку. Їм надано медичну допомогу. Під час атаки потерпілі перебували на вулиці", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, пошкоджено фасади житлових будинків та автомобілі.
- Протягом доби п'ятниці, 15 листопада, російські окупанти атакували низку населених пунктів Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 5 людей, ще щонайменше 7 зазнали поранень.
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