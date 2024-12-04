Замість 12 паперових – один електронний: в Україні скоротили кількість журналів та книг обліку для військових
Міністерство оборони України ухвалило указ про скорочення 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного – електронного
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Позбавляємо армію паперової бюрократії. Наші військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Завдяки наказу Міністерства оборони №687 ми скоротили 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного єдиного – електронного", - зазначив Умєров.
Що тепер зміниться?
- Військові зможуть вести облік особового складу на комп’ютері.
- Електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо.
- З’явиться можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.
"Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними", - додав міністр оборони.
- Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що у кожній бригаді ЗСУ з’явиться нова штатна посада – уповноважений із закупівель товарів, робіт та послуг.
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