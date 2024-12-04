Замість 12 паперових – один електронний: в Україні скоротили кількість журналів та книг обліку для військових

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Позбавляємо армію паперової бюрократії. Наші військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Завдяки наказу Міністерства оборони №687 ми скоротили 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного єдиного – електронного", - зазначив Умєров.

Що тепер зміниться?

​​Військові зможуть вести облік особового складу на комп’ютері.

​Електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо.

​​З’явиться можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.

"Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними", - додав міністр оборони.